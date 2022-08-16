「為提倡青少年暑假期間正當休閒活動，土地銀行一年一度「健康快樂、公益圓夢」暑期青少年羽球夏令營活動在高雄豐嶸神力羽球館登場。並找來2020東京奧運金牌「麟洋配」擔任教練示範基本動作，高雄市運動發展局局長侯尊堯表示，運動才是最好的抗體！期待小朋友珍惜營隊時光，為自己打一場好球。

土地銀行本於關懷社會、善盡企業社會責任之理念，致力於推展體育運動已有45多年。今年為回饋南部地區學子，來到高雄市舉辦青少年羽球夏令營活動，同時邀請家扶學童一起免費參加。

運發局長侯尊堯表示，感謝土銀長期支持台灣羽球運動，孕育出奧運男雙金牌麟洋配，也感謝豐嶸建設提供了優質的神力羽球館作為7天活動場地，運發局也會努力照顧運動員，作大家最好的後盾。

土地銀行副總經理邱天生指出，活動由土地銀行培育訓練之國家級選手擔綱教練，每位教練利用所長教導一系列羽球基本常識、動作及步法以輕鬆活潑互動及寓教於樂方式推展羽球運動，為青少年學子帶來一個快樂、健康、陽光的暑假。

由於長期的耕耘付出，土銀已成為國內羽球國手重要培訓搖籃，不僅在2020東京奧運摘下羽球項目金牌為國爭光，今年也勇奪全國羽球團體錦標賽男子組冠軍。開訓儀式後，2020日本東京奧運男子羽球雙打金牌「麟洋配」李洋、王齊麟，現場示範各項羽球發球攻守等基本動作，接著進行一場示範賽，帶給現場青少年球員及家長們許多振奮與感動，兩人也即將出發前往日本大阪參加2022年世界羽球錦標賽。

豐嶸神力羽球館位於高雄鳥松區，占地約二千坪，由豐嶸建設集團斥資打造，場地寬敞舒適，室內羽球場二十座共計可以容納約二百人，室內全場空調運轉，光線良好不刺眼，館外圍提供許多平面汽機車停車格。