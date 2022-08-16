國立成功大學2021年12月進駐高雄亞灣設置「智慧半導體及永續製造學院」，針對科技產業規劃AI人工智慧領域系列課程，日前公告「大南方AI人工智慧培訓模組課程暨高階經理人」學分班招生，高雄市政府經發局特別爭取到亞灣5G AIoT創新園區企業優惠方案，即日起報名至8月31日止。

成大說明，本次共開設「大南方AI人工智慧培訓模組課程」、「高階經理人學分班」等2班，其中大南方AI課程匯集產學各界專家共同規劃，針對高階主管、第一線工程師安排為期9週、54小時課程的全方位學習內容，預定於10月份線上/線下併行授課，滿足南部企業人才培訓需求，創造產學合作機會。

高雄市副市長羅達生表示，人才是產業轉型核心，市長陳其邁上任以來積極推動產業轉型，力促成功大學在高雄亞灣設立「智慧半導體及永續製造學院」，借助成大的專業人才培育與研究資源，產官學攜手合作培育AI人工智慧領域人才，帶動大南方科技產業轉型與發展。

高雄市經發局指出，高雄提供優質投資環境，除推動既有產業朝向航太、醫材、海洋科技、循環經濟等高值化發展，也積極聯手中央政府打造南部半導體S廊帶及亞灣5G AIoT創新園區，未來半導體產業布局將逐漸往南部移動，在高雄形成智慧製造、5G AIoT產業群聚，讓台灣尾變台灣頭。

「大南方AI人工智慧培訓模組課程暨高階經理人學分班」預定10月開課，號召各界專家學者組成超強陣容師資，規劃深度學習、資料探勘、影像識別、專家系統、語音辨識、類神經網路、開發平台架構、AIoT、自然語言處理NLP與大數據趨勢預測分析等模組化課程。(記者張雅雲/高雄報導)