林智堅因論文抄襲等爭議退選桃園市長後，後續影響引發各界關注。一份最新網路民調顯示，38.3%的民眾「不太會」重視參選人的學歷，但有高達79.9%的民眾「一定會」因為參選人道德瑕疵而影響投票意願，78.1%民眾則認為道德標準是地方政要最大加分條件，形同打臉一路「挺堅」的總統蔡英文，大批網友更對此表示憤怒。

《YAHOO奇摩》10日發起網路民調，截至今日（16）中午11時，已有43600人參與投票。「參選人陷入道德爭議，會影響你的投票意願嗎？」認為一定會的民眾有79.9%、完全不會有8.2%、可能會有6.3%、不太會有3.8%、不知道／沒意見有1.8%。

針對「你是否會重視參選人的學歷？」認為不太會的民眾有38.3%、可能會的有28.8%、一定會的有20.1%、完全不會的有10.9%、不知道／沒意見的有1.9%。

至於「擔任地方政要，你認為哪些條件會產生加分效果？（複選）」前五名分別是：「道德標準」的78.1%、「過往政績」的65.5%、「施政魄力」的60.7%、「危機處理」的57.6%、「國際視野」的47.8%。

此網路民調結果引發熱議，網友湧入《中時新聞網》、《Yahoo!奇摩新聞》臉書連結留言：「這結果是給蔡英文最大的警告」、「蔡英文主導九合一大選，又一路挺堅，民調結果是台灣人對她的打臉」、「有沒有高學歷，確實不重要；但有沒有誠實的人格，卻是非常的重要。寧願有誠信的人格，也不要以詐欺的手段，取得的高學歷。」、「以前還會投給民進黨，最近實在太多風波，一下戰爭，一下論文抄襲，下次不會再投給他們」、「誠信品格算什麼？禮義廉恥踩腳下，這樣能當總統、高官」。