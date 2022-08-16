隨著兩黨的提名人選出爐，年底澎湖縣長選舉「三腳督」的局面已然成形，至於鹿死誰手，端視未來三個月的發展。（張茂雄攝）

無黨籍的馬公市長葉竹林16日上午在馬公市永順街100號的競選總部，正式召開記者會宣布投入年底的縣長大選。葉竹林表示，基於「義無反顧、勇於承擔」的理念，希望跳脫藍綠窠臼，為謀求澎湖鄉親最大幸福而努力。

葉竹林在記者會中，提出興建高科技焚化爐、爭取設置澎湖離島境外最低稅負中心、建構澎湖本島交通環狀線（籌建馬公與西嶼間大橋）、推動綠色能源產業，強化太陽能、風力發電等四大主軸；同時以基礎建設、海洋共生、田園城市、社會照顧、文化創新等五個面向作為未來施政方針。

葉竹林細數從政經歷，從擔任陳癸淼助理開始接觸公共事務，之後擔任里長、縣議員、馬公市長，期間長達二十餘年的為民服務經驗，雖然職務不同，但傾聽民意、盡全力為鄉親服務的理念始終如一。葉竹林期許能跳脫政黨束縛，給民眾一個改變現狀的機會。

葉竹林也針對新澎湖輪的航速、市區停車亂象、市區兩座地下停車場經費暴增的個人的看法，還有面對藍綠夾擊的勝選策略等問題回應。隨著兩黨的提名人選出爐，年底澎湖縣長選舉「三腳督」的局面已然成形，至於鹿死誰手，端視未來三個月的發展。隨著「選人不選黨」的氛圍不斷上升，對於基層扎根非常深的葉竹林而言，無疑是一項大利多。