入行第一年就拿下年度新人王，今年25歲的永慶房屋經紀人丁鳳莙，大學畢業自化妝品應用系，若不是疫情攪局，現在應在日本一邊兼職一邊進修美容專業。但天生樂觀的鳳莙相信，職涯路上危機既是轉機，喜歡交朋友的她，決定投入房仲業務，趁年輕拚高薪。

把握時機提早卡位 以百萬年薪為目標

「朋友都說我有勇無謀，對房產房市完全不懂還要當房仲，但老實說，在永慶房屋當業務，真的一點都不難！」丁鳳莙笑著說，大學畢業時，原已準備好到日本進修美容專業，無奈被疫情打亂計畫，她在家人勸說下放棄出國，重新規劃起未來職涯出路。鳳莙直言，當從學生身分畢業，她也面臨了「要如何養活自己」的現實壓力，但美容相關產業起薪低、工時長，鳳莙不想為了3萬多月收入，天天汲汲營營工作，因此她選擇投入在沒有薪資天花板的房仲業務，想趁年輕進入產業卡位，立下年收百萬的目標。

令丁鳳莙意想不到的是，最初年收百萬的目標，竟然差一點就在第一年達陣！

丁鳳莙分享，因為自己毫無房產知識與業務經驗，所以她在選擇房仲業者時格外慎重，經過上網爬文、比較多家後發現，永慶許多制度都優於其他房仲業者，像是提供業界最長的業務新人前9個月每月5萬收入保證，讓她不用焦慮菜鳥時期沒業績就沒收入，還有一對一師徒制培訓，也讓鳳莙在到職後能直接上陣，跟著學長姐接待客戶、帶看房屋，一邊累積實戰經驗，一邊加強房產知識專業，從做中學，快速上手業務工作。完整的新人訓練，讓鳳莙不只入行的第三個月就成交，還在第一年就登上中山大同區的新人組冠軍，年收入接近百萬，成功為自己打開「錢」途！

完整的新人訓練，讓毫無房產知識與業務經驗的丁鳳莙拿下年度區域新人王。圖/永慶房屋提供

打破刻板印象 在永慶從房產素人晉升新人王

談起出色的業績表現，丁鳳莙謙虛地將功勞歸功於永慶房屋的團隊共戰精神。

丁鳳莙直言，「一般對業務的刻板印象，就是要打個人戰、拚業績，所以一開始完全沒有朋友看好我能撐過3個月！覺得我一個房產素人，怎麼可能在競爭激烈的房仲業中活下來？但來到永慶之後我才發現，只要自己積極開口發問，所有同事都很樂於傳授100%的經驗值給我，讓我越來越有信心，表現也越來越好！」鳳莙認為，不論是社會新鮮人還是職場老鳥，在工作上難免會有停滯期或撞牆期，而永慶人總會給彼此最真心的建議，因此團隊才能共同進步、屢創佳績，成為最重要的工作夥伴。

勇敢跨出舒適圈 25歲升任業務副理

目前丁鳳莙加入永慶還未滿兩年，透明的月月晉升制度，無年資限制，只要業績達標就能加薪升級，讓鳳莙第一年的年收入就接近百萬，25歲就晉升業務副理！接下來，鳳莙除了期許業績表現要年年進步之外，她也有了新的目標，計畫在1到2年後能在台北市買下自己的第一間房，一步步解鎖人生的新成就。

「若想要挑戰高薪就要靠自己努力爭取，不要害怕跨出舒適圈。」丁鳳莙鼓勵所有想爭取高薪收入的求、轉職者，不用擔心自己無相關背景及工作經歷，永慶給新人一對一師徒制培訓，還有長達9個月的每月5萬收入保證，不綁約、不扣款，只要肯花時間努力學習、持續進修，時時保持積極的態度，人人都能挑戰百萬年薪！