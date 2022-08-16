搶攻「哈韓」餐飲商機，繼人氣「經典甜辣韓風炸雞腿」之後，台灣麥當勞再推出標榜2022年下半年必吃新品「蜂蜜洋釀韓風炸雞腿」，自8月17日至9月27日期間限定推出，以先烤後炸、高溫鎖汁的在地嚴選帶骨雞腿，包裹韓國直送「正宗蜂蜜蒜香醬」，強調大口咬下，享受蜂蜜、奶油及蒜香交織而成的正韓風味。另有全新「蕎麥焙茶冰炫風」同步開賣。

麥當勞「經典甜辣韓風炸雞腿」首次推出即獲得喜愛韓國美食的饕客歡迎，更在社群掀起以醬汁搭配薯條、麥克雞塊等商品的混搭風潮，創造出「麥當勞韓風吃法指南」，可見韓風炸雞腿的高人氣。

8月17日至9月27日期間限定販售的「蜂蜜洋釀韓風炸雞腿」，所用韓國直送「不倒翁OTTOGI蜂蜜蒜香醬」是以蜂蜜、奶油、香蒜、羅勒及奧勒岡葉等香料調製而成的獨特醬汁，入口先感受到蜂蜜的濃郁風味，尾韻則有著淡雅的奶油及香蒜香氣，與香嫩多汁的麥脆雞腿完美融合，展現獨特的正韓風味，香甜交織的多層次口感。麥當勞聲稱，新品將讓人「原地戀愛」，熱愛韓國美食與樂於嚐鮮的民眾絕不能錯過。

麥當勞冰炫風今夏也再推新口味，全新上市的「蕎麥焙茶冰炫風」，採用花蓮玉里的黃金蕎麥粒與來自日本的香韻焙茶粉，8月17日至9月27日期間限定開賣或售完為止。

「蕎麥焙茶冰炫風」將來自日本、香氣濃郁醇厚的焙茶粉，拌入綿密柔軟的奶香冰淇淋中，最後灑上嚴選自花蓮玉里的黃金蕎麥粒，增添酥脆口感，非油炸且保留最完整營養，為層次豐富的美味。為了創造視覺潮流，台灣麥當勞此次特別與旅英台灣藝術家優席夫攜手，從故鄉花蓮玉里汲取靈感，全新包裝設計大玩色彩遊戲，把經典冰炫風變得更炫更潮，希望掀 起一波IG打卡熱潮。

麥當勞歡樂送「深夜食堂」第二彈優惠也將開跑，8月17日至9月27日期間，晚間22點至凌晨3點，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，深夜食堂雙人套餐（2塊麥脆雞腿＋10塊麥克雞塊＋大包薯條＋2杯冷／熱飲）享8折優惠，只要288元。另自8月17日至9月27日期間，於購物車頁面促銷優惠碼處輸入優惠碼「FREE」，即可享10塊麥克雞塊或中杯經典那堤（二擇一）產品買一送一。