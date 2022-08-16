大陸美妝網紅1saye（葉逸）曾自曝整形經驗，憑著清新有氣質的臉蛋在網紅中脫穎而出，擁有128萬的粉絲追蹤。她近日搭遊艇出遊，上半身僅用細帶薄布遮胸，胸貼也都露出來走光，被部分網友批評露太多，還遭酸胸部太小。

1saye於13日曬出一連串照片，只見她上衣剪裁獨特，像是用三塊薄布用細帶串起的，美肌在陽光下白得發亮，大方露出鎖骨與螞蟻腰，下半身則是寬鬆灰色長褲，其中幾張照片因為近距離拍攝，胸貼在薄布衣料下若隱若現，掀起爭議。

這幾張藍天碧海的出海照一曝光，網友紛紛在下面留言，意見相當兩極「穿衣可以自由，這種穿了別發出來，畢竟微博就是有各種各樣的人，這種可以說是打擦邊球」、「別扯穿衣自由，再好看也要注意場合，畢竟微博還有小朋友刷」、「乳貼都露出來了、「衣服料子厚點會很好」、「真的會擔心她容易走光，得體也是對別人的尊重吧」、「胸太小像男人」。眾多批評同時也有大量留言力挺「我愛這種身材」、「好像曙光女神」、「真的長在我的審美上」。

1saye（葉逸）曾自曝整形經驗，憑著清新有氣質的臉蛋在網紅中脫穎而出，擁有128萬的粉絲追蹤。(圖/1saye 微博)

此事也成最近的熱搜話題「1saye 想穿什麽穿什麽」，1saye昨日（15）晚間發文回應，「從未因為我的身材感到自卑，我也覺得無需自卑，從未因為一個身體器官感到羞恥，我也覺得無需羞恥，這兩天收到了無數小姐姐的鼓勵、支持，謝謝大家。最後還是祝大家天天開心，想穿什麽穿什麽。」正面的態度得到另一派網友的支持。