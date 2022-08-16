數千名國人被拐賣至柬埔寨從事不法，已成為重大跨境人口販運事件，在我國外交處境下，官方救援困難，台北市長柯文哲昨發臉書怒嗆中央讓國民淪為刀俎魚肉，今上午受訪再批，要警察到機場舉牌是哪門子的辦法，並表示若自己主政，應該所有問題條列，逐條寫解決方法，強調沒有外館至少有代表處，現在國家的解決方法，柯重申三次「這實在太好笑了。」

柯文哲今上午出席三三企業交流會時，被問及柬埔寨台人怎麼救，柯文哲表示，昨看了不高興的是， 怎麼會是警政署長到機場看警察舉牌，這哪一門子的救援，怎麼會國家提出的解決辦法是這個樣子？柯文哲強調，生氣還不如說無言啦，實在太好笑。

柯文哲表示，每次遇到問題要RCA（根本原因分析），事件簿先做出來，然後按照事件簿把所有問題條列出來，每個問題再寫解決方案。柯強調，台灣雖無外交領事館，但總有代表處，或者也可以從鄰國調度，並依短中長期，緊急救援怎麼做；長期怎麼處理

柯再繞回現任政府做法表示，看到機場舉牌，覺得實在是太好笑了。至於慈濟集團、黑道都傳出前往柬埔寨援救成功，但中央政府卻救不到人，柯文哲大酸舉例，慈濟都買到疫苗了，怎麼台灣政府買不到疫苗？