今年台北市長選戰藍綠白爭霸，國民黨參選人蔣萬安、民進黨參選人陳時中及台北市副市長黃珊珊屢在市政議題上展開政治攻防。即將卸任的新黨籍北市資深議員李慶元16日受訪直言，就政見來看，蔣萬安是相對看不到政策的那個人，但日後只要候選人提出有感政見，而非打高空、騙選票，相信選民會給對方最大支持。

李慶元上午同意陳時中前來木柵拜會，他表示，除了陳時中之外，也因職務關係，在議會多次和黃珊珊有交流和溝通的機會，來討論市政建設相關問題，自己和陳所提的捷運南北環斷、貓空產業發展及窳陋地區開發等議題，黃珊珊也都非常清楚。

至於最後會選擇支持哪位市長參選人，李則說，自己即將12月卸任，還在觀察3位市長參選人的狀況，會綜合評估對方的行政歷練、民代歷練和專業所長，以及對台北市未來4年至8年的規畫，思考誰最適合帶領北市走向未來，再選出最優質的人選。

李直言，就政策而言，「蔣萬安目前相對看不到政策」，但台北市民非常聰明有智慧，希望參選人們未來都能端出政策牛肉，且必須有感，而非打高空、騙選票的政見，這樣才能獲得選民最大的支持。但他仍然認為，這次選舉對3人來說都很艱辛，有可能最後輸贏的差距僅在1、2萬票以內。