光芒16日做客挑戰美東老大洋基，儘管洋基派出王牌投手寇爾（Gerrit Cole），只用牛棚車輪戰的光芒居然直接完封了對手，終場4比0獲勝。由於寇爾是強大的右投手，專長對付左投的張育成未獲先發，他的守備能力還是值得信賴，9局下最後關頭被叫上來代守二壘。

寇爾前5局3度出現失分危機，第2局被崔志萬敲安加上四壞保送，光芒進佔一二壘，寇爾以三振自行脫困。第3局迪亞茲（Yandy Diaz）擊出二壘打，寇爾又投四壞保送，這次是靠雙殺解圍。

Got turned around and missed his train pic.twitter.com/xi5wf8dmOx — Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) August 16, 2022

第4局寇爾撐不住了，派羅塔（David Peralta）發揮左打優勢，一上來敲出三壘打，後面隊友再一棒將他送回。寇爾總計6局失1分吞下敗投，自責分率3.30。洋基打線並未熄火，同樣與光芒有7支安打，但被自己的3次雙殺打消耗殆盡。

光芒1比0相持到第9局，洋基左投派羅塔（Wandy Peralta）上來先三振了派羅塔（兩位都叫派羅塔），接著兩個四壞保送，弄成兩出局兩人在壘被換下。接手的崔文諾（Lou Trivino）被敲兩安失掉3分，最後一擊是迪亞茲打回兩分。這不算是牛棚敗掉的，因為洋基一分未得，本來1比0就會輸了。光芒張育成是右打而無緣對決寇爾，不過兩邊都是美東球隊，本季還剩下8次對戰機會。