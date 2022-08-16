爆米花是不少人追劇的良伴，也是爆紅九天玄女的指定零食，衛福部食藥署提醒民眾，市售爆米花添加大量油脂、糖、調味粉，增加身體的負擔，因此民眾留意食用數量，若原本應酥脆的爆米花已受潮軟化、有油耗味，就代表爆米花已變質不宜食用。營養師表示，有油耗味的食物會產生自由基，易致身體發炎、危害健康。

食藥署於其經營的網站表示，許多人犒賞自己的方式是狂吃有酥脆口感的爆米花，追劇或看電影時，常不知不覺中就吃完大桶爆米花。過去曾有國外研究指，爆米花含有豐富的多酚，進而延伸出抗癌、對健康有益等說法，再加上玉米具豐富纖維，爆米花膨發外型能帶來飽足感，曾被推崇為減肥食物，但這其實只限於「無油無調味」的爆米花。

食藥署表示，市售爆米花會裹上不少油、糖與香料來調味，熱量不容小覷，小小一包已容易破功，更遑論電影院的爆米花套餐，都是身體的額外負擔。

除了注意因食用太多帶來過多熱量外，食藥署並有3大提醒，1. 因爆米花會添加油脂，放太久會因氧化而產生油耗味，應儘速吃完。2. 吃不完的爆米花要放入密封容器、置於陰涼通風處，以延緩劣化與變質。3. 若發現已經受潮軟化、油耗味過重，代表爆米花已經變質不宜食用。

營養師林世航表示，油耗味是食物是否質變的一個指標，進入人體會產生自由基，若長期食用此類變質食物，會有發炎風險，不利健康。

若民眾想在家自製爆米花，食藥署建議，可採無油無調味的方式，也就是，只用小火烘烤、不加調味料，且並非所有玉米粒都能做出爆米花，須選用「爆裂種玉米」，因玉米粒內部的水分受熱膨脹，而外層的硬殼緊緊包覆水氣，內外壓力差到達臨界點，便會「砰」地爆炸，成為一朵朵的爆米花，所以選購時要避開過老乾燥的玉米粒，因無足夠水分轉為蒸氣，將無法爆開成為爆米花。