大陸29歲知名周冬雨，出道時以甜美臉蛋與清新氣質受到大眾矚目，自2010年演出張藝謀的電影《山楂樹之戀》後便成功打開知名度，隨後又憑著電影《七月與安生》與同劇演員馬思純雙雙獲得第53屆金馬獎的最佳女主角獎，讓她人氣直衝天際。而近期趕著拍攝新電影的她，也抽空為時尚雜誌拍攝，並大膽突破尺度，以「半裸」造型現身，但照片一公開卻引來兩方網有論戰，意外引發話題。

周冬雨近日受到大陸版時尚雜誌《ELLE》的邀請，為其拍攝一系列封面照，而在公開的照片中，穿著風格一向簡約、保守的周冬雨，竟大膽突破尺度，以上半身全裸僅用雙手遮胸的造型現身，白皙的肌膚雨纖細的身材曲線一覽無遺，她甚至還將雙手放開，趴在窗前，以玻璃反光巧妙遮擋重要部位曝光；除此之外，她還換上胸口深U到肚臍的七彩禮服，大方展現整片胸骨；其中一套夾克造型，也疑似裡面什麼都沒穿，火辣半球因此若隱若現，罕見嶄露個性又性感的一面。

但部分網友看到後卻不埋單，紛紛留言表示「雖然但是，好平」、「啥都沒有」、「說實話，裸的沒什麼美感，不如不裸」、「這才叫飛機場」、「等於沒有」；不過也有網友認為也有網友認為「禁慾系，好看」、「這組明明拍得很好看」、「冬冬一直在突破自我與嘗試，無懼眼光和挑剔，勇敢做自己」、「很有靈氣，很好看」、「驚豔」、「不理解，一定要大胸大屁股才好看嗎？我反而被這姐給驚艷到」、「這組真的很可以」、「藍髮也很適合她」、「一直攻擊身材沒意義，不如一起看叛逆美女」。