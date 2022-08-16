連鎖餐飲集團八方雲集(2753)營運受疫情升溫衝擊輕微，2022年第二季稅後淨利「雙升」至1.66億元、每股盈餘（EPS）2.52元，雙創歷史次高。累計上半年稅後淨利3.19億元、改寫同期新高，每股盈餘4.84元亦創同期次高。

八方雲集董事會通過上半年股利分派案，決議配發每股現金股利2.5元，盈餘配發率約51.65％。八方雲集股價自4日起穩步走揚，今（16）日開高後在買盤敲進下放量勁揚5.16％至163元，創7月初以來1個半月高點，早盤維持逾3.5％漲幅，領漲觀光類股。

八方雲集第二季合併營收創16.94億元新高，季增8.77％、年增達16.68％。毛利率雖「霜降」至37.32％，但營業利益1.94億元，季增9.83％、年增達14.45％，創同期新高歷史第三高，使營益率11.46％，略優於首季11.35％、略低於去年同期11.69％。

在營收規模創高、本業獲利持穩，配合業外收益0.19億元，季增達37.73％、年增達78.69％助攻下，八方雲集第二季歸屬母公司稅後淨利1.66億元，季增8.73％、年增達15.26％，每股盈餘2.52元，雙創僅次於2020年第三季的歷史次高。

累計八方雲集上半年合併營收32.52億元、年增達13.53％，創同期新高。營業利益3.71億元、年增11％，為同期次高，惟毛利率37.69％、營益率11.41％略低於去年同期。不過，在業外收益跳增1.44倍挹注下，歸屬母公司稅後淨利3.19億元、年增達13.15％，亦創同期新高，每股盈餘4.84元，為僅次於2020年的同期次高。

八方雲集第二季營收獲利「雙升」，主要受惠「梁社和排骨」持續積極展店，截至6月底總店數達167家帶動，使台灣市場營運維持穩定成長。同時，3月進軍美國市場營運績效良好，第二季營運已實現獲利，亦降低中國大陸及香港市場營運因疫情升溫而下滑影響。

八方雲集7月自結合併營收5.91億元，較6月5.61億元成長5.37％、較去年同期4.87億元成長達21.41％，改寫歷史新高。累計前7月合併營收38.43億元，較去年同期33.51億元成長達14.67％，續創同期新高。

展望後市，八方雲集將延續國民美食理念，以多品牌、多市場營運策略加速布局國際發展，提升集團營收及獲利表現。其中，美國市場規畫年底前再新展1家門市，「芳珍蔬食」則持續展店，目標至年底至少展店至10家，挹注集團營收成長動能。