周一公布的數據顯示，瑞士央行(瑞士國家銀行)持有的活期存款增加了17億瑞士法朗(約合18億美元)，顯示央行可能正在干預市場，減緩瑞士法朗的升值。

根據瑞士央行的數據，央行持有的活期存款從7496.1億瑞士法朗增加到7512.8億瑞士法朗。

央行在一周前也增持了25億瑞士法朗。

這些增持可以顯示央行在貨幣市場很活躍，以新增加的瑞士法朗從商業銀行買進外幣，所以需增加活期存款帳戶金額。

分析師表示，這些增持代表著瑞士法朗重回貨幣市場，減緩瑞士法朗升值腳步。瑞士法郎兌歐元匯率已升至1歐元兌0.9646瑞士法郎，為2015年1月以來的最高水準。

瑞士央行過去曾表示，它準備容忍瑞士法郎走強，因為這可以讓進口價格的拉低來抑制瑞士的通膨，但如果瑞士法郎變得過於疲軟或過於強勁，瑞士央行也會採取行動。

瑞士央行周一拒絕對此提出評論。

瑞銀經濟學家Alessandro Bee說，觀看本周和上周活期存款的增持，央行確實有可能進行干預，以減緩瑞士法朗的升值。Bee認為，如果對歐元匯率到達0.95瑞士法郎，大力的干預可能會是一選項。

瑞士信貸經濟學家Maxime Botteron則持不同看法，認為央行有可能透過回購協定(repos)來為商業銀行提供更多流動性，所以目前很難確定瑞士央行的行動為何。Botteron認為，只要目前通膨水準居高不下，央行就不太可能進行外匯的購買。