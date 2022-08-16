今年是108課綱首屆學生升大專，招生季已邁入尾聲。台灣科技大學15日舉辦座談，集結上百人討論學習歷程的實施、大專選才轉變，增進技專與技術型高中間的交流。

108課綱在高中職推動學習歷程，作為一般大學、技專、科技大學申請管道的備審資料。教育部今年5月委託台科大成立「技專招生專業化總辦公室」，推動精緻化的招生審查。

台科大今天發出新聞稿，15日舉辦的「技專技高交流座談會」，集結上百名來自全國各地的教育人員參與，包括課程督學、高中職教師、教務主管，以及實際參與入學審查的大學教授。

技專校院招生專業化總辦公室執行長阮聖彰指出，108課綱強調實作能力，技專可透過校務研究系統結合學習歷程檔案，分析各招生管道入學的學生表現，藉此調整選才機制。同時也可將相關分析報告回饋給技術型高中，作為開課與輔導的依據。

台科大校長顏家鈺表示，未來產業與社會的發展，已不能仰賴傳統單一專長的專家，而是強調跨領域學習、創意創新。

顏家鈺表示，108課綱強調務實致用、多元選修、跨域和自主學習等，符合現代社會對人才培育的想像，相信在技高老師們的引導下，能培養出學生解決問題的實務能力。他並期許技專能引領台灣技職教育，翻轉學生思考與學習方式。（編輯：張雅淨）1110816