甘藷季主活動將於8月27日下午15時正式開始。（金山區公所提供／李奇叡新北傳真）

民眾能親自體驗採挖有機甘藷。（金山區公所提供／李奇叡新北傳真）

金山擁有大屯山特殊土質，又有清澈山泉水灌溉，種出來的甘藷特別香甜。（金山區公所提供／李奇叡新北傳真）

甘藷產季來到，新北市金山區為推廣當地特產，今年也舉辦「2022金山甘藷季-點藷成金」活動，將於8月27日下午3時正式開跑，屆時除可觀賞劇團展演，還可闖關拿甘藷，加上周邊著名活動景點，成親子抓緊暑假尾巴的好去處。

金山區公所表示，金山擁有大屯山特殊土質，又有清澈山泉水灌溉，種出來的甘藷特別香甜，每年都會配合產季辦理金山甘藷季，吸引許多遊客共襄盛舉，而今年同樣也配合辦理「2022金山甘藷季-點藷成金」，主活動將在8月27日下午15時正式開始。

金山區公所指出，今年同樣會舉辦「千人控窯」活動，民眾能親自體驗採挖有機甘藷，再將現挖的甘藷直接包起，放入窯土中悶熟，以鐵鏟輕輕挖開，香味撲鼻而來。雖金山著名的臺農66號紅心甘藷及57號黃心甘藷，今年因受天氣影響產量較少，但品質更為扎實、綿密，吃起來更加可口。

金山區長廖武輝表示，沒報名到焢窯的民眾，也歡迎參加甘藷季系列活動，不僅可觀賞六藝劇團精彩兒童劇場表演及MOMO家族互動活動，還能參加闖關活動，成功闖關就贈送在地甘藷。另外，還可以體驗使用朱銘美術館推出的「甘藷製天然無毒蠟筆」進行DIY彩繪。

廖武輝說，今年特別與紅樹林有線電視合作，舉辦戶外星光電影院，於27日晚間7時播出古魯家族2，屆時民眾可以抓緊暑假尾巴，安排北海岸之旅，遊遍金山著名親子活動景點，例如遠足生態農場、汪汪地瓜園、熊熊花圃等，來趟親近大自然的親子旅遊。

金山區公所透露，此次為讓全台民眾能更輕鬆的享用到金山特產甘藷，金山區公所及金山地區農會特別與基隆郵局合作，聯名推出金山紅心甘藷禮盒，15日起將於中華郵政「i郵購」開放訂購，每賣出一箱都會捐出10元，補助金山區國小營養午餐經費，讓大家能「吃甜甜做愛心」，鼓勵民眾踴躍購買。