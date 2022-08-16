有「最美性學博士」稱號的許藍方，去年捲入小三疑雲，被已婚康姓醫師的正宮老婆告上法院，一審判許藍方須賠償對方50萬，而她得知判決結果後，仍堅稱未當小三，但先前透露決定不上訴，很快收拾心情重新入工作中，經常透過社群分享生活點滴與美照，而她繼大方公開素顏照後，前天(8/14)又上傳一張自拍照，美麗臉龐搭配胸前一片肉色「M型」，讓人誤以為是激裸照。

暫且放下小三官司的許藍方，如今專心工作，這段時間除了持續透過YouTube頻道、臉書影片傳遞性知識，也經常在社群分享生活照，前天她在IG限時動態釋出一張自拍，照片裡的她似乎剛洗好澡，臉上毫無彩妝痕跡，茶色長髮也隨意披散，看上去非常放鬆，即使沒上妝狀態仍相當不錯，一雙媚眼充滿電力。

許藍方分享自拍照，大片肉色乍看以為她激裸。(翻攝自drgraciehsu IG)

而這張自拍照最大的亮點是，肉色的部分相當多，她更將光滑的雙腿屈膝夾於胸前，頭輕倚在膝蓋上，猛一看還以為她一絲不掛大露傲人胸前M型風光，讓人不禁看傻眼，仔細一看才知誤會大了，只是膝蓋而已，而許藍方在照片左下方寫著「Calm Happiness Enthusiasm(平靜幸福熱情)」，似乎透露出當下的心境。

許藍方今年已經38歲，但外貌狀態維持得相當好，她早在本月9日就曝光過自己的素顏照，寫下「每周保養時間，喜歡躺完艙的素顏裸身感」，當時她將頭髮都梳乾淨，露出整張瓜子臉，膚況透亮無暇，完全看不出真實年齡，許藍方之後也發文談保養，透露保養是一種生活態度，最重要的是從內到外散發的光芒，「很多女生問我為什麼敢不上妝就出門？因為我手殘不會化妝，只好以素顏見人。所以我更加需要維持保養的習慣，在不買化妝品的背後，藏著我對保養的重視」，而她確實也渾身散發出自信美。