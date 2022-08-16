四川省經濟和信息化廳與國網四川省電力公司14日聯合下發文件《關於擴大工業企業讓電於民實施範圍的緊急通知》，研究決定從15日起在全省（除攀枝花、涼山）的19個市（州）擴大工業企業讓電於民實施範圍，對四川電網有序用電方案中所有工業電力用戶（含白名單重點保障企業）實施生產全停(保安負荷除外)，時間從2022年8月15日00：00至20日24：00。

隨後，多家上市公司發佈公告稱已收到限電通知。而作為太陽能光電產業聚集的大省，通威股份、協鑫科技等公司均有矽料產線位於四川。根據《證券日報》引述上海有色網分析師陸敏萍說，今年以來，由於矽料持續供不應求，矽料企業一直處於超負荷生產中，預計此次限電政策將影響四川省8月份金屬矽產量1.2萬噸左右。

除了矽料等產業受到限電政策影響外，電解鋁產能也將受到一定影響。14日晚間，中孚實業發佈公告指出，子公司廣元林豐和參股子公司廣元中孚部分產能需於14日起停產一周，廣元林豐預計影響電解鋁產量減少約0.73萬噸，預計影響歸屬於上市公司淨利潤減少約0.55億元（人民幣，下同）；廣元中孚則預計影響電解鋁產量減少約0.56萬噸，影響歸屬於上市公司淨利潤減少約0.23億元。

稍早大陸國家能源局電力司司長何洋也表示，進入7月份以後，隨著國家經濟的增長和氣溫比去年同期偏高，特別是全球大範圍出現了持續性的高溫天氣，電力消費和電力負荷也在較快增長。隨著「七下八上」負荷高峰期的來臨，預計全國用電負荷還將繼續攀升。