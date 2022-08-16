日夜顛倒 30歲宵夜場主廚竟2年3次得帶狀皰疹

30歲男竟然兩年三度得帶狀皰疹！一名開小火鍋店的老闆，疑因日夜顛倒、睡眠品質差，竟接二連三罹患皮蛇，一再復發的腰部大面積水泡加上神經痛讓他痛不欲生，經抗病毒藥物治療後痊癒，醫師也建議他可種新一代帶狀皰疹疫苗，以降低再次復發。

開業醫師施勝桓近日收治多名帶狀皰疹病患，其中一名27歲男子就醫時掀開上衣腰部大片水泡，簡直像是護腰般殘纏繞，有些水泡更已破掉、紅腫一般，男子自述因工作關係，生活作息不正常，睡眠品質差，帶狀皰疹近兩年三度發作，伴隨的神經痛像電擊或鑽骨一般，痛苦不已。

施勝桓說，帶狀皰疹一年四季都可能發作，約30％的人會得到，致病的原因是曾經罹患水痘，病毒隱藏在神經節裡，免疫力欠佳的時候就有沿著神經分佈發作的可能，曾經也有沿著三叉神經發作導致角膜發炎失明的案例，也有因為神經發炎導致尿失禁的病人，得過水痘的人約50％會得帶狀皰疹，最佳預防的方式就是打疫苗預防水痘，若曾經罹患水痘最佳的預防方式就是打帶狀皰疹疫苗。

施勝桓說，目前在國內上市的帶狀皰疹疫苗適應症在50歲以上，像這名27歲男姓一再復發，因年齡不符並不適用，唯最近已有新疫苗上市，18歲以上免疫力欠佳者也可以使用，且防護力達九成以上，對於帶狀皰疹發作以後的神經痛預防的效果接近100％，他也建議該名男子在疫苗上市後可以接種，以預防一再復發。