針對藍營要工務局長楊欽富下台，高雄市長陳其邁今出席活動時未正面回應，他強調，責任鑑定交由專業。（柯宗緯攝）

高市自強一路1處建案工地半年內崩坍2次，現任高市工務局長楊欽富被爆料為當初該建案的設計人，今（16）日議會國民黨團要求市長陳其邁硬起來別護短，高喊「陳其邁出來面對、楊欽富下台負責」。對此，陳其邁今出席活動時未正面回應，他強調，責任鑑定交由專業。

高市議會國民黨團今開記者會，就這次建案工安意外，要求陳其邁別護短、輕公安，同時要求工務局長楊欽富下台負責。黨團總召童燕珍怒嗆，沒人想看到「楊欽富局長，護航楊欽富設計人」，對此感到痛心，呼籲局長負起應負責任，陳其邁要好好檢討。

高市議員陳若翠怒轟，懷疑市府監督的管理SOP有沒有問題？如果說嚴格巡察後才復工，為何又會發生第2次崩蹋意外？現在亡羊補牢，無法掩蓋監督失能，這也是為何要楊欽富下台。李雅靜怒轟，「楊欽富裁罰楊欽富建築事務所了嗎？」一錯再錯，拿人民身家財產，在賭你的政治生命，不應該為此事下台嗎？

高市議員黃紹庭說，民進黨主政下的高雄，連給人民「安居」都做不到，從731氣爆、城中城大火到這次事件，「陳其邁說要用生命保護高雄，但我們看到高雄人用生命保護他們的家園」。他呼籲楊欽富要知所進退，不用等司法行政調查，學學林智堅的退選，自己負起政治責任，先下台一鞠躬。

陳其邁今早出席青年局活動時，面對媒體提問避談楊欽富去留問題，他表示，副市長林欽榮今天中午將召開專案會議，也會邀集高雄市結構技師公會、土木技師公會、建築師公會、大地技師等4大公會來做整體包括事故原因、責任鑑定，「我們就專業的問題，就交由專業專家來共同決定」。

高市府強調，昨協商共識會議中建商承諾會成立受災專戶，由工務局委託高雄市建築師公會，即日起協助該7棟損鄰戶辦理後續不動產估價及賠償事宜，市府已責令工務局偕同法制局設置協商機制，會協助災戶求償到底，為災戶權益做最大保障。