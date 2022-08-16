日前由福州海峽兩岸交流協會，攜手榕臺兩地合作舉辦的「第10屆海青節·第9屆榕臺中小學生書畫交流展」的少兒優秀書畫作品展覽活動在福建省少兒圖書館舉辦。本次交流展吸引了福州市當地的百名家長帶著孩子，共同前去欣賞及瞭解兩岸孩子們心中之「福」。本次交流展將持續至8月31日。

據瞭解，「親情海峽·彩虹書畫」榕臺中小學書畫交流展活動自2012年以來，至今已經成功舉辦了八屆。兩岸青少年交流活動以書畫為載體、以親情為主題，圍繞「海峽同根同源」、「海峽兩岸一家親」、「兩岸福文化」等方向切磋展開，旨在不斷增進兩岸青少年的瞭解、友誼和民族認同感。

本屆書畫交流展在短短的活動作品徵集期內，就徵集到萬餘件書畫作品，經專家幾輪評選，最後選出獲獎作品405幅並編印成冊。其中，臺灣獲獎作品175幅，涵蓋臺北、新北、南投、臺中、嘉義等12個臺灣縣市。

據主辦方介紹，本屆活動的亮點，在於比往屆增強了互動。雖然新冠病毒不斷變異，導致兩岸孩子的面對面互動無法進行；但主辦方仍然想方設法，創新思路辦活動。在徵集並評選出兩岸優秀作品後，主辦方特別邀請來福建省民間文藝家協會主席、福建師大臺灣美術研究中心主任李豫閩教授、福建省美協少兒藝委會主任陳秉龍教授、臺灣新北市藝術教育深耕協會理事長吳望如先生等專家評審和福州臺灣兩地的參賽兒童一起通過視頻會議的方式，相聚在雲端中進行交流；其中，4對兩岸的孩子互報家門並結成長期互動的「一對子」。書畫交流活動，變成只是一個載體和橋樑，兩岸孩子與孩子之間不僅交流自己畫作的形式、內容和主題等；還透過雲端通過作品做心靈上的交流，最後變成朋友，這才有了更深刻的意義。（資料來源／林洛安）