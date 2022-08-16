寒舍(2739)受本土疫情升溫、寒居酒店開幕及政府補助減少影響，2022年第二季營運虧損擴大、每股虧損3.28元創歷年新低，惟上半年虧損幅度仍有收斂，每股虧損3.21元。展望後市，隨著疫情趨緩及暑期旺季帶動第三季營運顯著轉強，下半年營運表現有望持續回升。

寒舍第二季合併營收5.24億元，雖季減35.29％、仍年增26.78％，惟營業虧損擴大至3.12億元，較首季轉虧、虧損年增0.25％，創下歷史次低。加上業外虧損增加，使稅後虧損3億元，較首季轉虧、虧損年增達15.45％，每股虧損3.28元，雙創歷史新低。

累計寒舍上半年合併營收13.36億元、年增8.11％，為近3年同期高點，營業虧損2.82億元、幅度年減28.16％，仍為同期次低。雖然業外虧損跳增3.3倍，但在營收規模回升及本業虧損收斂下，稅後虧損2.94億元、幅度年減12.35％，每股虧損3.21元。

其中，寒舍第二季餐飲營收3.29億元，雖季減達41.63％、仍年增10.2％，客房營收1.71億元，雖季減22.25％、但年增達73.99％。累計上半年餐飲營收8.92億元、年增1.81％，住房營收3.91億元、年增達24.56％。

寒舍表示，本土疫情自5月再度升溫，波及第二季餐飲及住房營收，但相較去年同期三級警戒禁止餐飲內用衝擊，今年靠著外帶及內用並行方式力撐營收表現。不過，去年同期有政府補助，加上寒居酒店今年第二季甫開幕，使整體虧損幅度仍擴大。

隨著疫情趨緩及暑期旺季到來，寒舍7月自結合併營收2.79億元，較6月1.9億元成長達46.88％、較去年同期0.71億元跳增達近2.89倍，回升至近4月高點。累計前7月合併營收16.15億元，較去年同期13.07億元成長達23.55％。

寒舍表示，在「悠遊國旅補助方案」開跑助攻下，7月礁溪寒沐平均住房率平日約70％、假日幾乎全滿。台北喜來登配合推出「悠遊住」方案，不到1個月訂房達近千晚。寒居酒店表現亦亮眼，7月平均住房率平日約70％、假日達85％，較6月平均60％顯著提升。

而礁溪寒沐6月中推出春夏線上旅展，2周便為集團貢獻約1800萬元營收，創歷年同檔期業績新高。配合豐富住房專案及七夕、父親節、中秋節等節慶檔期商機加持，第三季營運可望明顯轉強，下半年營運表現回升仍可期待。

整體而言，寒舍看準國旅需求快速復甦，針對散客住房和餐飲持續推出豐富多元且結合異業的優惠專案、針對團體客則積極拜會國內外旅行社，持續深耕國旅市場。同時，鎖定東亞的韓國、新加坡、馬來西亞等國的商務旅遊，擬定促銷方案、持續布局海外市場。