「台南奇廟對談」介紹特色宮廟傳說與民俗歷史，台南市長黃偉哲今天更發表TGOS雲端地圖，讓民眾參拜宮廟之餘，進入雲端地圖搜尋主題廟宇，深入了解台南宮廟文化與歷史典故。

黃偉哲今天在Podcast節目「台南奇廟對談」首集「北區／闊嘴月老與愛吃炸雞的虎爺」故事舞台的大觀音亭暨祀典興濟宮舉行TGOS雲端地圖發表會，頒贈TGOS宣傳立牌給各宮廟代表，民眾參拜廟宇掃描立牌左側QR Code，就能收聽宮廟當集節目。

黃偉哲指出，台南市是宗教之都及宮廟之都，許多擔任領頭羊角色的宮廟座落台南，市府結合當下最流行的Podcast，讓市民透過QR Code進入「台南奇廟對談」，了解宮廟淵源、歷史及意義。

黃偉哲表示，隨著時代演變，宮廟必須跟上潮流，連大甲鎮瀾宮媽祖都出現Q版的時候，顯示宮廟被年輕人接受、信仰及理解，也吸引年輕人目光；台南要讓年輕人願意參拜宮廟，或尋求人生疑惑的解答，或了解神明的過去，說出宮廟演化歷史。

台南市政府發布新聞稿指出，Podcast節目「台南奇廟對談」由國立成功大學中文系特聘教授陳益源主講，每集邀請宮廟代表及相關領域專家介紹台南37區特色宮廟，訴說在地大小傳說與民俗歷史故事。

「台南奇廟對談」去年11月12日開播，已播出20集，全球用戶透過Apple Podcast、Spotify、Google Podcast、KKBOX等各大Podcast平台進入頻道、或搜尋節目名稱就能收聽。

市府文化局運用TGOS（地理資訊圖資雲整合服務平台），建構「台南奇廟對談」雲端地圖，並製作宣傳立牌置於節目中各宮廟，以線上語音及地圖推廣廟宇信仰傳說故事，將有助於普及地方文史教育。

文化局表示，目前已建置TGOS宣傳立牌的廟宇，包括北區的大觀音亭暨祀典興濟宮、東區的台南南聖宮、永康區的大灣廣護宮、中西區的重慶寺、安南區的飛虎將軍廟、北門區的南鯤鯓代天府、西港區的慶安宮、山上區的天后宮、將軍區的漚汪文衡殿與青鯤鯓朝天宮、南區的鹽埕北極殿等10個行政區11間宮廟。（編輯：謝雅竹）1110816