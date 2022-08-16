根據市調機構集邦科技調查顯示，第二季DRAM產業營收規模季增6.5％達255.94億美元，成長主因來自於部分DRAM供應商出貨位元的增長。雖然標準型PC DRAM及行動式DRAM受通膨衝擊大且需求開始走弱，但上半年伺服器DRAM動能維持強勁，帶動三大原廠出貨季增皆達5～10％。

三星、SK海力士、美光等三大DRAM原廠第二季營收皆有成長，兩家韓系業者合計擁70.9％市占率，美光受惠伺服器及車用需求，第二季營收季增9.7％達62.71億美元，為三大廠中成長幅度最高者。展望第三季，由於原廠庫存壓力進一步攀升，價格跌幅明顯擴大，而出貨端受到客戶庫存調整的影響難以成長，三家業者營收恐將下跌。

在台灣業者方面，南亞科消費性及利基型DRAM比重較高，受到封控政策衝擊中國境內需求，第二季出貨量明顯衰退，亦讓整體營收季減14.0％。南亞科新廠Fab 5A已開始動工，完工時間落在2025年，在新工廠完工以前，預期每年產出僅能微幅增長。

力積電營收計算主要為其自身生產的標準型DRAM產品，不包含DRAM代工業務，第二季DRAM營收成長約21.8％，主要受產能調配影響，而隨著代工產能下修，小幅增加自身生產標準型DRAM，但若加計代工營收則衰退1.0％。

華邦電第二季營收小幅衰退3.3％，主因是網通客戶修正庫存及電視廠商供貨暫停，造成出貨衰退。目前華邦電高雄廠正在裝機，將全數投產25S奈米，下一代製程20奈米預計2023年中量產，預期能有效帶動其營收增長。