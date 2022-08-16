搶中秋烤肉商機，台北大直英迪格酒店9月9日與10日於4樓餐廳T.R Bar & Kitchen及戶外酒吧sneaKOut BAR推出【月圓酒肉狂】專案推出升級版「月圓酒肉狂」活動，現場備有五大肉品PRIME肋眼、M7紐約客、戰斧豬排，以及BBQ豬肋排與法式羊排，由飯店主廚直接燒烤上桌，並精選五款酒飲（氣泡酒、紅、白酒、啤酒、清酒），任饕客挑選無限暢飲搭配餐食。為炒熱現場氣氛，連續兩晚皆舉辦抽獎活動，每天各抽出1張「總統套房住宿券」。每位成人1,980元+10％、孩童(6～12歲) 990元+10％，9月2日前預訂可享早鳥8折優惠，成人價1,584元+10％、兒童價792元+10％，再加碼贈送sneaKOut BAR調酒券1張。

「月圓酒肉狂」活動亦歡迎持有大直英迪格酒店（住宿或餐飲）票券消費者，可用面額雙倍價值折抵消費，每晚限定30名專屬優惠。

【飲酒過量．有害健康。禁止酒駕】