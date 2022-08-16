桃園市龍潭區核能研究所內14日發生工安意外，一名63歲涂姓男子為核研所工程人員，當天早上7點多核研所園區內發生跳電，一名高姓員工找尋停電原因，竟在核研所內的變電站開關廠旁發現涂男倒臥在高壓電塔旁，消防人員到場後發現他明顯死亡，並未送醫。

龍潭警方獲報到場，發現現場無外力侵入及打鬥痕跡，研判涂男可能是誤觸高壓電導致意外電死，通知家屬到場也對死因沒有意見，警方也說，因本案為工安事故，核研所已完成相關職災通報。