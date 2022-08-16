新北市三重區的信仰中心先嗇宮在農曆7月11日（8月8日）舉行一年一度的超薦普渡法會，終於在農曆7月15日（8月12日）圓滿落幕，為回饋社會，先嗇宮延續去年響應新北市好日子愛心大平台，將信徒所捐贈的價值約56萬元供品、白米7200公斤統一捐給新北市政府，今(16)日舉行捐贈儀式，由新北市民政局長柯慶忠代表收下。

今天先嗇宮舉行新北市愛心平台捐贈儀式，共捐贈白米2400包、約7200公斤，每份價值約1000元的供品組560份，全數捐給新北市好日子愛心大平台，由新北市民政局長柯慶忠代表受贈，也頒發感謝狀給先嗇宮董事長李乾龍，另外新北市議員王威元、三重區長陳奇正也受邀出席捐贈儀式。

先嗇宮董事長李乾龍表示，今年參加普渡的民眾相當踴躍，很多香客都把物資都捐出來，先嗇宮箱這些普渡供品全部捐給新北市長侯友宜所創辦的好日子愛心平台，由市政府統一發放給需要的市民。

民政局長柯慶忠表示，三重先嗇宮一直都是新北市三重區最重要的支持力量，先前在疫情期間，各項的捐贈物資、關懷箱、關懷金等等，先嗇宮都不遺餘力的提供援助，今天也捐贈了約250萬元的物資，援助在地需要幫助、關懷的家庭，讓他們可以度過比較好的日子。