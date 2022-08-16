第二部「別讓網路簽賭住你的夢」，邀請轄內上楓棒球隊參與演出。(警方提供)

賈立民強調，希望透過網路影音宣導，灌輸青少年自我防護觀念，讓正確的法紀教育向下紮根。（警方提供）

為避免青少年於暑假期間不慎觸法，大雅警分局2022年暑期保護青少年青春專案，擴大預防犯罪宣導除實體活動外，更製作一系列宣導短片，讓更多青少年及家長瞭解正確法治觀念。大雅警分局長賈立民強調，期能達到反毒、防詐、拒絕兒少性剝削及防制網路簽賭等目的。

警方指出，第一部「青春報你知，路人QA大挑戰」，是由網紅娮浠及女警采婷擔任主持人，針對年輕學子常不慎觸法的法律觀念；例如收到未成年網友自願傳來的私密照片，我有觸法嗎？網路交友過程中可能會遇到的風險等！拍攝過程中，青少年更侃侃而談朋友遇到網路購物詐騙的經驗，藉此機會提醒民眾詐騙無所不在，務必更要小心保護自己荷包。

第二部「別讓網路簽賭住你的夢」，邀請轄內上楓棒球隊參與演出，球隊學生主要是大雅國中及上楓國小，主演學生們都是第一次參與微電影拍攝，讓大眾更瞭解在數位時代中，網路簽賭均可能觸犯刑法第266條及第268條之賭博罪責。

警方表示，第三部將平時警方在轄內宣導時畫面剪輯成影片，藉由網路影音的宣導，讓反毒觀念更加深在民眾心中。

賈立民強調，暑假已過完四分之三，希望透過網路影音宣導，灌輸青少年自我防護觀念，讓正確的法紀教育向下紮根；同時鼓勵青少年積極參與各項有益身心健康的活動，避免涉足不妥當場所，以減少危害發生。