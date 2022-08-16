民眾黨桃園市長參選人賴香伶今早在楊梅服務處祈福祭拜，對於桃園市長鄭文燦施政成果，她點出破口表示，工程預算花一堆，完工期限與品質不如預期，且對近年增加的居住需求，相關公共服務與建設都沒跟上，造成青年相當大的壓力，並承諾若入主市府，將會著手處理。

賴香伶指出，大家都知市府花很多預算，動工剪綵也很多，但完成期限與工程品質往往不如預期，市民會驚覺，原來光鮮亮麗的市政外，還有諸多大家不曉得的事情，認為錢要用在對的地方，而非花大錢，相信這是大眾在意之處。

賴香伶也提到，桃園有許多重劃區，有很多居住需求，社會住宅量不夠，房價又一直漲，年輕人壓力非常大，她承諾若入主市府，將進行餘屋處理，以「只租不賣」方式，甚至透過建案回饋，有公共住宅的量體和公設空間等，而不是採放任態度，相關公共服務和建設都沒跟上，只讓地皮上漲，是目前桃園青年面對的最大壓力。

此外，近日有民調顯示賴香伶支持度提高，她回應，桃園市民的眼睛是雪亮的，近日的紛擾讓他們得到很多中間選民和市民的認同，先前論文事件也非刻意攻擊，是希望將誠信作為參選人的重要指標，讓市民理解他們為何如此在意，另在相關議題也提出得很早，獲得不少市民讚聲。