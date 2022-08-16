國家通訊傳播委員會（NCC）今（16日）舉行「數位中介服務法草案」公開說明會。台灣匯流研究學會代表、前NCC委員何吉森表示，該草案充滿對內容管制缺少經濟管制，耗費25億元成立專責機構，未來行政、立法機關介入的情況非常高。台灣人權促進會專員周冠汝也說，賦予行政權力過大，對於言論自由及社會信任會產生巨大的衝擊。

何吉森表示，首先肯定數位中介法，未來面對網路生態，會採用平台問責、公私協力、多方治理的精神，這樣的精神的是對，可惜的是，第18條第8項關於警示的文字，警示代表的意涵為何？根據NCC先前的回應僅是告知不同的聲音。

他提及，若依據歐盟情況，警示只是一個教育宣導告知，條文中的警示卻未注意到人民及網路使用者感受，是否符合多方治理、公私協力的情況，待討論。

何吉森說，該草案充滿對內容管制缺少經濟管制的情況，例如新聞分潤、大型網路平台蒐集個資、定向廣告、暗黑模式等，該草案都未提到，反而覺得治理精神、公私協力並沒有被落實，好像只是一個口號。

他強調，耗費25億元成立公設財團法人專責機構，未來行政業務、審計督導，依據現行的《財團法人法》，未來行政、立法機關介入的情況非常高，不符合是一個由下而上、網路治理、多方治理的概念。

何吉森說，NCC有回應希望成立多厲害關係人，去強化專責機構未來告知等職權，未來共同治理標準流程可否透過多厲害關係人，可多去成立不實訊息認定機制或iwin網路內容防護機構，但iwin僅關注兒少內容，網際網路還有許多內容需要關切。

台灣人權促進會專員周冠汝表示，草案中第18條針對謠言不實加註警示部分，草案說明有參考歐盟2018年視聽媒體服務指令規定，但經查證，該指令並非針對謠言不實的規範也沒有要求加註警語，反而是是針對仇恨言論跟暴力、膚色、國籍等。

周冠汝表示，台灣關於散布謠言部分，曾被主管機關依據違反《社會秩序維護法》大量移送，最後法院判決不罰的情況，賦予行政權力過大，對於言論自由及社會信任會產生巨大的衝擊，建議刪除主管機關可以直接加註警語的權力。

周冠汝建議，資料保存部分應該要設立期限，草案中有不少罰則會涉及到業者自律，為了避免業者擔憂遭到開罰，而可能傾向大量刪除或降低排序，民眾也有可能會遇到平台業者錯誤刪除，針對業者錯誤刪除或是降排序應該有人權衝擊評估。