美國財政部外國資產管制局 (Office of Foreign Assets Control, OFAC)最新公告明確指出可以進行俄羅斯資產交易，華爾街主要銀行紛紛恢復俄羅斯債券交易的服務，重返俄羅斯政府和公司債券市場，現在銀行可以放心交易俄羅斯資產，為市場更添信心。

綜合外電15日報導，為因應俄羅斯入侵烏克蘭，美國財政部對俄國實施多項經濟制裁，但並未明確說明美國投資者不得購買任何俄羅斯債券，華爾街主要銀行為避免誤觸地雷，紛紛選擇迴避處理俄羅斯相關的債卷，導致許多投資人求助無門，眼巴巴看著手上的倉位。

EXCLUSIVE Wall Street revives Russian bond trading after U.S. go-ahead https://t.co/arh9Ofr8Gb pic.twitter.com/NX3VD2oZq6 — Reuters (@Reuters) August 15, 2022

律師們表示，根據美國實施的經濟制裁，其實投資人一直都可以出售俄羅斯債卷的倉位，但這件事情畢竟有些爭議，以至於許多經紀人乾脆就拒絕了。

如今美國財政部外國資產管制局 (Office of Foreign Assets Control, OFAC)最新公告明確指出可以進行俄羅斯資產交易，華爾街主要銀行紛紛恢復俄羅斯債券交易的服務，重返俄羅斯政府和公司債券市場，現在銀行可以放心交易俄羅斯資產，為市場更添信心。

Big rally today in Russian bonds as OFAC allows Russia to pay coupons and avoid a default that investors thought was baked in. pic.twitter.com/25eaBw79mb — Timothy Ash (@tashecon) April 29, 2022

路透社引用多家銀行的電子郵件、客戶記錄和其他通訊顯示，華爾街最大的公司紛紛重返俄羅斯政府和公司債券市場，包括摩根大通（JPMorgan）、美國銀行（Bank of America）、花旗集團（Citigroup）、德意志銀行（Deutsche Bank）、巴克萊銀行（Barclays）和傑富瑞集團（Jefferies Financial Group）