並於附近找到同夥，將2人送辦。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄前鎮分局員警日前執行巡邏勤務時，發現一名男子於ATM前反覆提領，還有另一名男子在旁等候，神情緊張且四處張望，員警直覺是車手上前盤查，他還一度想逃及摔手機，但下一秒就被壓制，警方在他身上持有多張提款卡及已提領詐欺贓款10萬元，還在附近逮到同夥，全案依法送辦。

前鎮分局復興路派出所警員陳彥綸、潘致良等人於11日18時許執行勤務時，在ATM前發現一名男子鬼鬼祟祟，一邊撥打電話一邊提領現金，且神情緊張四處張望，員警直覺並非單純領錢便上前盤查，24歲的吳姓男子一看到員警就急著想離開，甚至一度還將手機摔在地。

警方也立刻將他壓制在地，質問：「你替誰領錢！」，並在他身上查獲2張金融卡片，還有剛提領出來的現金10萬元，雖然自稱是要買東西，但警方同時發現藏躲於ATM旁的同夥39歲陳姓男子，依現行犯將兩名男子逮捕，詢後移依詐欺罪送高雄地方檢察署偵辦。