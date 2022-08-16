有著幽默性格的阿龐（龐庸之），螢幕前綜藝感十足性格也非常逗趣，過去曾是攝影師的他，後來踏入演藝圈出演《吐司男之吻》、《鬥魚》成為多戲劇的靈魂角色，後拍攝《新兵日記》也再節目擔任主持工作，深受不少觀眾喜愛！一直拼命工作的他不忘樂觀面對各種挑戰，但８年前卻面臨人生低谷，身患重病又發生情變，讓阿龐透露「遺書都準備好了！」。

阿龐(左)在曾因罹癌加上情變等種種因素，陷入人生低谷。(圖/翻攝自臉書「阿龐-龐庸之」)

阿龐在演藝圈打拼十幾年，曾透露自己的父親為情報員，因身分特殊行蹤都難以掌握，甚至失聯10幾年才後，才知道爸爸因在國外寫書，被認為洩露了國家機密被判「洩密罪」，父親表示因不想欠國家，自願回來坐牢，長期無法知道父親生活近況，讓他大嘆「這感覺很差」如同一再被拋棄的感覺。

除了父子關係上的問題，阿龐在2014年的某日洗澡時，偶然摸到脖子上有個硬塊，當時也只是覺得檢查一下比較好，結果竟被醫生檢查出是「淋巴癌」，因當時病情嚴重不太樂觀，決定淡出螢光幕前，也預備好了遺囑，打算默默離開人世，怕媽媽擔心連看病、拿藥及動手術都選擇獨自面對；同時讓阿龐倍受打擊的是「感情方面」的問題，表示對方因工作繁忙，幾乎無法給予陪伴及心靈上的支撐，竟在他動手術完「分手」讓內心再度受創。

阿龐現今也走出低潮，享受自己樂愛的工作及生活。(圖/翻攝自臉書「阿龐-龐庸之」)

非常慶幸的是，阿龐當時的手術上非常成功，讓他經過一年休養漸漸康復，現在只要定期去醫院追蹤，生活回歸平常，近幾年也重新回到舞台上，不忘在媒體面前開玩笑表示「洗澡時就是會有陰影，深怕再摸到不會消失的痘痘。」；另外透露有機會就會去探望父親，希望父親出來能主動通知一聲「讓我知道你一切都好！」，雖然經歷人生各種艱難，但還好都有平安度過，相信一切都成為阿龐變更好的養分，也祝福未來日子收穫更多幸福的果實。