勤崴國際(6516)與趨勢科技車用資安新公司VicOne共同宣布，成功在桃園虎頭山創新園區內由勤崴國際所開發的自駕巴士車輛控制系統中導入VicOne車用入侵檢測和保護系統(IDPS)-xCarbon，雙方下一階段也將著手規劃於勤崴其他場域的自駕巴士技術合作。

科技進步帶動智慧城市發展，自駕巴士或是無人載具將是未來推動公共交通運輸重要拼圖，但享受智慧生活體驗的同時車輛連網也將為駭客帶來全新攻擊機會，如透過入侵系統漏洞遠端遙控車輛，其衍生的資安風險將威脅公共及民眾生命財產安全，使得自駕車輛行駛安全更加受到國際重視，紛紛制定自駕車通用安全法規以確保車用資安無虞，例如聯合國歐洲經濟委員會(UNECE)針對自駕車所制定的UNR 155-157系列法規或是ISO/SAE 21434國際車輛網路安全標準，都顯示自駕車輛合規將是大勢所趨，如何在車輛設計階段就將資訊安全納入車用系統設計架構的一環，將是自動車產業鏈供應商在全球市場中取得一席之地的關鍵競爭力。

勤崴國際為台灣電子地圖市占龍頭廠，今天與趨勢科技車用資安新公司VicOne共同宣布，成功在桃園虎頭山創新園區內由勤崴國際所開發的自駕巴士車輛控制系統中導入VicOne車用入侵檢測和保護系統(IDPS)-xCarbon，藉由完整保護車輛關鍵電子控制單元(ECU)，與即時蒐集車內偵測記錄與遙測資料發送到VSOC Platform進行分析，能大幅強化自駕巴士系統資訊安全性，協助相關營運人員掌握最新車輛運行狀態，擴大資安防禦視野並適應未來法規變化。

勤崴國際副總經理林映帆表示，勤崴自四年前投入自駕車市場，結合本業電子圖資、自動導航、車聯網等豐富經驗優勢，積極與業界各領域夥伴合作，加速推動更多創新營運模式，此次VicOne攜手在桃園虎頭山專為自駕車周邊各項技術合作所打造的開放場域中進行實證，成功於勤崴國際所開發的自駕巴士車輛控制系統中導入VicOne車用入侵偵測保護系統，共同為了提升大眾運輸車輛自動化及車聯網安全而努力，讓更多未來的創新應用佈局奠基在資安穩固的基礎之上。也讓整體遠端監控及自駕安全更升級。

VicOne車用入侵偵測保護系統(IDPS)-xCarbon，能適用於不同汽車電子電氣架構(EEA)並針對各種電子控制單元(ECU)用途設計，能夠及時提供警報，加強對未來威脅的保護；VicOne系列車用資安防護方案，將提供車廠及系統供應商從初期設計、軟體更新服務至安全滲透測試等完整的資安防護，結合趨勢科技最新、最即時的汽車資安威脅情報，能夠完整涵蓋威脅辨識、偵測、分析、回應和復原等五大面向，透過單一整合平台使管理車輛資安監控中心(Vehicle Security Operation Center, VSOC)更即時且全面地監控、關聯和可視化威脅，佈建車用資訊安全策略與解決方案。