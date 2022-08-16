王子被讚是帶貨王。（CHECK2CHECK提供）

席惟倫對防曬有一套。（CHECK2CHECK提供）

邱勝翊（王子）率領自創品牌P.STAR與電商策略合作，跨界合作推出夏季必備單品「彈力冰磁防曬外套」，拍攝主視覺當天，拍攝團隊安排王子前往頂樓拍攝，他緊張直呼「我非常怕高、有懼高症！」但也敬業地克服內心恐懼，在鏡頭前依舊沈穩、擺拍出帥氣表情姿勢，一一完成攝影師指令。他事後打趣說：「當我穿上涼感外套已經夠涼了！再到頂樓時，那個涼是從腳底到背脊的發涼！」他謝謝團隊很專業，讓他在安全狀況下完成拍攝。

網紅CEO森田這次攜手王子聯名推涼感防曬外套，盛讚王子是 「帶貨王」，單月就創下7位數的吸金營業額，果真是高人氣。王子也期待跨界合作能讓更多不一樣的客群了解他的品牌。

私下愛運動也常去打高爾夫球的席惟倫，覺得涼感外套布料冰冰滑滑很舒服，穿起來輕薄透氣。談及夏天防曬撇步？她傳授 ：「會帶小電扇在身上或者用冰袋冰敷脖子後方及背部，可以快速消暑，撐傘也可以有效防曬！」她不忘提醒夏季保養細節，聽從皮膚科醫師建議，會擦兩層防曬，這樣防曬的效果才會最好，就算室內也需要防止燈光的紫外線。