台海目前情勢緊張，近日不少台灣網站被駭客入侵，兩大行庫也遭DDoS攻擊，牽動金融市場敏感神經，民眾黨立委張其祿、邱臣遠表示，各界擔憂駭客入侵銀行資安系統，可能會危及客戶存款，呼籲政府盡早展開「金融漢光演習」，加強資安監控及金融穩定機制，避免金融體系遭受攻擊。

張其祿指出，中國超限戰包含攻擊總統府與國防部網站、台鐵及超商顯示系統異常等，以外交、經貿、科技與金融等領域的打壓已經展開，8月9日起台銀、兆豐銀兩大銀行遭DDoS攻擊整整一週，各界擔憂一旦駭客入侵銀行資安系統，恐危及客戶存款，因此金融機構必須加強資安監控，進行「金融兵推」加強資安防護，也要即刻優化金融監理機制。

邱臣遠表示，面對台海危機緊張，我國資安人才未有效整合，將成最大隱憂，雖然中共軍演時我國安基金有進場護盤，但國安基金僅5000億的規模，能否應付重大事件造成的股市大跌，仍需兵推檢驗。

與會的金管會代表王麗惠表示，銀行業者部分，已督促銀行業者遵循國際規範，強化金融韌性，例如指派副總經理層級擔任資安長，定期辦理資安檢測，如ATM的弱點掃描與民眾App的韌性檢測等措施，以確保資安管理的有效性。

金管會另一位代表蘇詩雅說，目前券商以電子系統下單的比例已經高達7成，與數位系統息息相關。她強調，證券交易所與週邊機構，都是採用專屬的封閉式網路，來防範外來的網路攻擊，同時也要求證交所設置資安防護機制，並設立資安長，定期檢驗資安的韌性。

張其祿最後強調，雖然各部會平常就有相關演練，但在非常時刻還是必須要演練最壞的情況，也必須聯防境外駭客入侵、優化金融監理及穩定機制，鞏固國家安全。