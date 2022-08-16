近來頻傳國人遭誘騙至柬埔寨當「豬仔」，引起外界高度關注，「國光女神」黃巧綸被爆料曾PO文徵人要到柬埔寨工作，還列出諸多相關條件，被質疑動機不單純，對此，謎片導演圤智雨昨(15日)突發文表示：「黃巧綸要叫我爸爸」，讓人不禁好奇兩人關係為何?

圤智雨表示之前黃巧綸在念大學時曾跟她簽約，但約莫過半年就解約，那段時間她都直接稱呼他為「爸爸」，接著透露她家中相當有錢，合作時約莫三分之二時間都在出國玩，雖然在這個圈子沒企圖心是闖不出成績，但她則是好命到不需要有企圖心，此外，交男友眼光也很特別「越胖越愛」，根本是跌破眾人眼鏡。

此外，圤智雨表示黃巧綸政治世家，結交的友人非富則貴，生活過的富裕是因爲懂得投胎，根本無須懷疑跟柬埔寨詐騙有關，對此，網友紛紛留言：「希望她是那種有錢有分寸的人，如果是敗家女的話，相信好日子不可能一直永無止境」、「我也想重新投胎」、「貧窮限制了我的想像力」。

根據《三立新聞網》報導，黃巧綸澄清自己並非與詐騙集團一夥，強調只是幫忙認識多年的阿姨找英文助理，不過強調當時並沒有應徵到人，對方則徵得當地人當員工，她坦言多天前就收到網友私訊這兩篇截圖，一開始沒有回應是擔憂遭誤會被貼上標籤。