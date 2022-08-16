好市多賣場以大份量商品為主，一名女網友表示，多年前在好市多買的大盒保鮮膜，用了10年終於用完了，她將其拍下PO上網，開心地說，「我好驕傲，我等這一天超過10年了」，貼文吸引1.2萬網友見證歷史的一刻，有人說自己用了12年還沒用完，「都快變傳家寶了」。

原PO昨（15）日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》分享一張照片指出，過去在好市多賣場購買一大盒保鮮膜，沒想到一用就是10年，好不容易用完，她開心地將成果PO上網，笑稱，「我好驕傲，這成功來得太突然，真的不敢相信，我等這一天超過10年了」。

原PO用了10年，才把保鮮膜用完。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

原PO說，購買當時女兒才上幼兒園，今年暑假過後將升高三，「根本是陪著女兒長大的保鮮膜」，她還補充說，最近在好市多剛買一盒新的鋁箔紙，直呼「又是一篇奮鬥史啊」。

圖文引發1.2萬婆媽關注，不少人分享家中保鮮膜使用狀況，「見證歷史的一刻」、「羨慕啊！我用了12年了還在努力，都快變傳家寶了」、「人生一大解鎖呀！我的用到我孩子都長大了，還沒用完」、「我的同事阿姨，她一次買了三盒，還一直跟我說很便宜，她已經50幾歲了，我真的很擔心她入土前都用不完」、「用不完真的很煩」、「昨天差點入手，想說這麼大盒到底要用多久，這下終於有答案了」。

留言中也有不少人說大盒的保鮮膜常會藏有小強，建議買小盒的保鮮膜，「建議還是不要買這麼大盒的，裡面會躲小強」、「妳的盒內沒有藏神秘生物嗎？那妳家很乾淨喔」。原PO也回應，若在家中看到小強，會立刻在全室角落點蟑螂藥，廚房也會選用有香茅味的清潔用品，有助於驅除蟑螂。