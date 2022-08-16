民進黨台北市長參選人陳時中繼拜廟、地方見面會行程後，16日展開跨黨派請益拜會之旅，首站就來到「深藍選區」大安、文山拜會新黨籍資深議員李慶元，拔樁意味濃厚，不過他受訪時強調，向資深議員請教才能了解地方事務，自己希望能把事做好，這件事無關藍綠，未來將一一請教有經驗、具代表性的議員。

陳時中上午前往木柵向李慶元請益市政議題，李慶元為此製作多面看板，呼籲陳思考如何縮短捷運南北環段完工通車期程，並因應木柵路4、5段的區段徵收與開發，於東環段增設捷運站，加速該處和窳陋地區的開發，以及挽救貓纜營業及發展貓空休憩產業。

陳時中也回應，自己如果當選市長，會將地方需求納入施政重要參考和依據，就南北環段部份，未來會將物價波動作為契約調整依據，相信契約更合理化後，承包商就能更安心來施作，至於東環段則會和中央好好溝通，但目前計畫已經送到中央，之後會先和中央報告，看整體評估情況再來思考如何推動。

至於貓纜營運及發展，陳時中表示，目前貓空觀光都限縮在貓纜所停靠的站點，其他區域因為道路較為狹窄，整體發展起不來，有人建議說不用全部人都同意才來修整道路，只要有同意就修，讓會車更方便，而窳陋地區發展和政策方向很相近，不希望台北有落後區域，以前柯市府也有規劃，會和內政部好好了解，儘量促成計畫發展。

由於大安、文山被視為傳統深藍選區，加上李慶元又屬新黨籍，外界認為陳時中此行有意來拔樁。陳時中受訪表示，李慶元也說了，市政問題藍綠成分非常低，為了讓市民更好，必須共同努力，且李慶元經營地方事務很久，「想要當市長的人，一定要跟資深議員請教，才能瞭解地方需求，對地方有所貢獻。」

至於是否擔心引起深綠民眾不滿，他強調，不會不會，因為自己的競選口號就是「把事做好、台北更好」，這非常重要，無關藍綠。至於未來是否會持續安排跨黨派請益行程，他則說，有經驗代表性都會一一請教。