抗議美國參眾議員訪團來台，共軍宣布再度在台灣周邊海域進行軍演。外交部今天譴責中國的軍事挑釁行為荒唐且野蠻，外交部嚴正告誡中國，要立刻停止升高區域的緊張情勢，也籲請國際社會共同譴責中國非理性的軍事躁進行為，並期待全世界各國能持續聲援民主的台灣，共同抑止威權主義的擴張跟侵略。

外交部今天舉行例行新聞說明會，外交部發言人歐江安表示，針對中國再度宣布，15日起在台灣的周遭海空域進行軍事演習，外交部嚴正的重申，接待來訪的國外國會議員，這完全是民主國家之間一個正常的交流、常態性的活動。

歐江安說，中國以此為理由來發動危險的軍事挑釁行為，純屬荒唐而且野蠻，也進一步破壞區域的穩定，干擾印太地區重要航線以及商業活動，這是毫無正當性而且不負責任的行為。外交部嚴厲譴責中方的軍事挑釁的行為，而且不斷的製造危機。

歐江安強調，我們嚴正告誡中國，要立刻停止升高區域的緊張情勢。同時，我方也籲請國際社會共同譴責中國非理性的軍事躁進行為，這不但破壞台灣海峽的現狀，更對於區域的安全構成嚴峻的挑戰。

外交部再次強調，中國單方面的製造一系列的危機，再次印證北京當局就是破壞台灣海峽現狀以及國際秩序的一方，兩岸互不隸屬，這是長年的客觀事實。中華人民共和國從來沒有一天統治過台灣，這也是國際社會公認的真相。

歐江安表示，台灣人民樂願與全世界交朋友，我們也一向歡迎國際友人來造訪台灣，其他國家無權置喙。身為國際社會負責任的成員，台灣面對挑戰，我們不會升高衝突，我們不會挑起戰爭或爭端，但是我們會更堅定的、更沉著的來應對中國軍事的威脅，堅定的捍衛我國的主權跟國家的安全，來固守自由、民主的防線。

她強調，我方也期待全世界各國能夠持續的聲援民主的台灣，並且關切台灣海峽的和平已經遭到中方單方面的破壞，並且共同來抑止威權主義的擴張跟侵略，共同維護以規則為基礎的國際秩序，還有自由跟開放的印太區域。