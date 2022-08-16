台灣民意基金會今公布最新民調，中共大規模軍演後，台灣人的統獨傾向，5成選擇台灣未來要獨立， 1成2選擇未來「兩岸統一」，2成6「維持現狀」；但與4個月前相比，期盼未來獨立者減少2.8個百分點，兩岸統一者增加0.8個百分點、維持現狀者增加3.3個百分點。

最新民調顯示，50％支持台灣獨立，11.8％兩岸統一，25.7％維持現狀， 12.1％沒意見、不知道、 拒答。

台灣民意基金會董事長游盈隆說，與4個月前調查相比的變化，可見中共以裴洛西訪台為由發動空前大規模軍演，並沒導致主張未來台灣要獨立的人顯著減少， 也沒有讓主張未來兩岸統一的人顯著增加，只有期盼未來仍維持現狀者增加3.3個百分點。

他指出，這次中共空前最大規模軍事實彈演習，對台灣人既有統獨傾向的影響微乎其微，充分顯示台灣人統獨傾向已具有高度穩定性。

使用最精細的七分類台灣人統獨傾向測量工具，可以很清楚地發現，台灣人的統獨傾向相當穩定，每一種細項差距都在兩個百分點以內，除了「贊成但不堅持台灣獨立」 減少3.2個百分點。

他表示，中共八月大規模軍演後，6成1期盼未來台灣要獨立者中，2成7態度強烈，2成3態度溫和，1成1 隱性台獨；相對來講，在1成8期盼未來兩岸統一的人當中，只有 2.4％態度強烈，9.4％ 態度溫和，6％屬隱性統派。而期盼兩岸永遠維持現狀者始終維持在8個百分點上 下，沒什麼波動。

對於裴洛西訪台引發共軍大規模軍演，是否就應拒絕她來訪？結果顯示，33.6％說應拒絕，52.9％說不應該，8.7％沒意見，4.9％不知道。他說，這是台灣人的待客之道，「有朋自遠方來，不亦樂乎」，不過從另一方面看，3成4會受到中共強烈反對的影響，表示台灣社會保守怕事的人還 是相當可觀。

從省籍族群看，河洛人和客家人都是明顯多數表示不應該拒絕裴洛西來 訪，不過外省族群則是多數持應該拒絕的態度，3成9覺得不應該，5成5覺得應該拒絕；中性選民則是4成2不應該拒絕，3成3認為應該；維持現狀派選民則是4成8認為應該，3成8不應該。