33歲馬來西亞「鋼琴女神」李元玲過去是李雲迪徒弟，近年李元玲以32C火辣上圍和無一絲贅肉的曼妙身材成為網路紅人，在IG擁有234萬粉絲，然而她的好身材不靠人工外力介入，都是由自己辛勤健身而來，最近她曬出自己健身短片，可見她穿著低胸裝躺平舉啞鈴，雙手一打開，雙峰呼之欲出，讓粉絲大讚太辣。

李元玲臉蛋甜美、外型性感，先前她秀出自己穿緊身高領紅色洋裝的美照，雖未露事業線，沙漏形狀的好身材全都露，水滴狀的胸型令女粉絲看了都羨慕。先前她自曝有意放縱一星期，天天吃「大排檔」，雖然熱量控制在1000卡以下，一周後雖然體重沒升，引以為傲的馬甲線卻消失，讓李元玲嘆「原來大排檔的食物真不能每天吃，身材一定走樣」，為了好身材只能乖乖繼續控制飲食，也可見女神難當。

李元玲躺著舉啞鈴，露出深溝。（圖／翻攝自cathrynli IG）

去年底網上傳出男星黃子韜自曝曾被要求陪吃飯，引來李元玲心有戚戚焉回應：「這種潛規則我也遇過，真的很欺負人！被要求跟電影投資商喝酒陪睡，我拒絕了後立刻叫我買機票回馬來西亞，角色煲（泡）湯。回到馬來西亞後，那個姓李的中介／監製就罵我態度傲慢因此被封殺！如果我是因為拒絕陪睡被封殺，那就封殺我吧～誰稀罕呢」，強調不會對潛規則低頭妥協。

李元玲挑戰舉重。（圖／翻攝自cathrynli IG）

昨李元玲繼續分享自己的健身日常，可見她不僅躺下舉啞鈴大露性感深溝，挑戰的舉重重量更從25、30、35公斤都一一被她克服，而李元玲舉重時姿勢超標準，S曲線的好身材一覽無遺，手上及脖子冒出的青筋也相當明顯，可見她是真的認真在舉重，不僅是「擺拍」而已。