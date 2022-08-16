女星伊能靜與前夫庾澄慶育有20歲兒子「小哈利」庾恩利，母子近期在紐約合體、出席時尚活動，小哈利為女模上妝，使用彩妝工具手法專業、俐落，架式十足，伊能靜看著兒子專心創作，噴母愛直呼：「我真的為他驕傲」，大讚兒子專心做自己。

小哈利在香奈兒紐約店的仿妝活動上，大秀化妝手法，他全神貫注地為女模上妝，使用彩妝工具手法專業、俐落，不只架式十足，看起來也很有自信，小哈利說：「化妝也可以當作一種藝術，我們把臉當作畫布，在這張畫布上重塑自我的更多可能。」

伊能靜則全程在旁看小哈利創作，噴母愛直呼：「我真的為他驕傲」，她感性說，小哈利從小被注視著長大，「但不管發生什麼，他從來不生氣，不解釋，他就是專注的做自己，把所有生活給他的放進作品與藝術中」，伊能靜以兒子為榮，「因為你，讓我更加了解了多元的文化與藝術，你的執著追求和對藝術的信念感，都讓媽媽為你驕傲」。

小哈利使用彩妝工具手法專業、俐落。（圖／取材自En-Li恩利微博）

好感情的伊能靜和小哈利，事後都在社群網站上分享母子合照，只見伊能靜身穿露背洋裝，轉身就讓蠻腰和美背若隱若現，保養有術的她有纖細身材，又有凍齡顏值，絕佳狀態超不科學，完全看不出是54歲的熟女。