接棒人潮滿滿的文博會，在高雄展覽館舉行的「2022新創生活展」19日登場，總共聚集6個國家、7大主題的跨界藝術及工藝精品，包括遊艇在內的展品總值達60億元，高雄展覽館董事長涂建國以「今年非常棒，很特別」，形容2022新創生活展。

策展單位茵康國際16日表示，將從19日到21日一連展出3天的「2022新創生活展」，匯聚6個國度、7大主題的跨界藝術及工藝精品於一堂，包括超級遊艇、古美術、當代藝術、居家美學、工藝精品、藝術珠寶、以及品醇佳釀，展品總價值達60億元。

茵康國際指出，今年的新創生活展也有參展廠商，邀請潮流藝術家，現場創作，產品跨界合作，讓藝術不再只是藝術，而是能融入日常生活，散發獨一無二的生活美學。

高雄展覽館董事長涂建國直言，新創生活展「今年非常棒，很特別」，現場9大亮點的「古董大腕」（大腕意指翹楚），是30年來首度雲集香港典亞藝博展古董翹楚在台灣同框展出，為台灣藏家帶來具備高度鑑賞及收藏價值的珍玩收藏及藝術品。

包括羲之堂帶來的20幅大師經典水墨畫作，打造難得一見「當代水墨經典長廊」，一次聚合張大千、林風眠、余承堯、朱德群、劉國松等大師跨越古典與現代鉅作，其中，張大千《潑墨黃山》以乾隆泥金箋畫的半抽象黃山，非常獨特少見；林風眠於1940年代開始以戲曲題材入畫《鬧天宮》，全幅形式在具象抽象之間，令人玩味，絕對值得現場親眼一睹其丰采。

茵康國際說，平養居則以博物院殿堂級格局，展出360年前，出自清康熙時期的宮廷藝術古董、真跡珍寶《喀爾喀銅鎏金佛塔》等， 丹之寶此次帶來花費數年時間才集結引進的頂級喜馬拉雅唐卡，以及「不丹鬼才藝術家」金寶‧旺楚克《金剛手菩薩》。

除了古畫、古董之外，「2022新創生活展」同時展示2艘豪華遊艇，其中，奧莫爾的義大利海上輕豪宅Ferretti Yachts 500超級遊艇，長50呎，售價破億元。

茵康國際表示，今年創新生活展另一個聚焦是，國際藝術珠寶品牌，聯袂展出，嘉記珠寶帶來1937年由法國巴黎Chaumet製作、歷代公主王后配戴的胸鍊及皇冠兩用紅寶鑽石，具有頂級翡翠收藏王者稱號的 佳達珠寶，帶來鎮店之寶的108克拉翡翠大蛋面項鍊以及重達60.62克拉的海洋之心藍寶石項鍊。

茵康國際說，除了觀賞之外，2022創新生活展特別規劃13場生活藝術論壇，邀請22位收藏家、達人，深入淺出分享藝術生活之道，主題涵蓋「藝術投資」、「收藏關鍵之鑰」、「美酒品評」、「珠寶設計」、「國際攝影」等多元面向。