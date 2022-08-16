已故一代巨星鄧麗君1953年褒忠鄉在田洋村誕生，後因其父部隊調動而舉家搬遷，雲林縣府9月9日將於雲林縣立體育館舉辦「鄧麗君再現雲林－浮空投影音樂會」紀念她，財團法人鄧麗君文教基金會促成下，將以浮空投影方式搭配原聲展現，免費索票入場，每人限領4張，20日開始索票。

雲林縣府表示，此次演唱會以浮空投影的虛擬人像科技，搭配現場專業樂隊演奏，讓雲林永遠的女兒、逝世多年的鄧麗君跨時空演出。另外，邀請王若琳、許富凱、告五人等5組藝人與鄧麗君原聲跨時空對唱，相信小鄧的歌迷會非常感動與驚喜。

雲林縣文化觀光處長陳璧君表示，當天鄧麗君虛擬人像將獨唱8首歌曲，5名歌手對唱的曲目將有小城故事、月亮代表我的心、我只在乎你等曲，曲風有華語、閩南語、日語、英語、粵語。

「鄧麗君再現雲林－浮空投影音樂會」將於9月9日晚間7點在雲林縣立體育館舉行，全部免費索票入場，可採實體或線上索票，實體票在雲林縣立文化中心（雲林縣斗六市大學路3段310號）1樓服務中心領取，本月20日起至9月9日止，每日早上10點至下午5點，每人限領取4張實體票，贈完截止。

網路索票則在線上平台Klook，時間同上，登入帳號後至活動頁面即可免費索取電子票，每人限領取4張。