看準入秋換季商機，夢時代三樓蛋型空間自即日起至9月4日舉辦「居家聯合展售會」，集結飛利浦、1929比得兔、樂鍋史蒂娜、法國特福、bgreen、佳醫、WMF、柯羅沙等知名品牌，提供逾百款精選居家生活及運動商品，折扣最低1.5折起。

夢時代表示，民眾若於8月16日至8月17日、及8月22日至9月4日的指定期間，於展場指定消費滿3,000元可再贈300元電子特別券，數量有限送完為止！趁此優惠添購換季居家用品，相當超值划算。

夢時代三樓蛋型空間現正舉辦的「居家聯合展售會」，網羅多款超值福利品，飛利浦推出熱賣的空氣清淨機、全自動咖啡機、萬用鍋、氣炸鍋、音波震動牙刷等商品，限量10台的奈米級抗敏空氣清淨機AC5659，優惠價13,999元、折扣達36折，且新一代AF氣炸鍋HD9642，採用獨家TurboStar氣旋科技、無須翻面即可均勻烘烤，限量特惠4,990元；智能音波牙刷雙握柄組HX7533展場限量55折，眾多精選商品，幫助民眾日常防疫與換季生活做好準備。

開學將近，1929英國比得兔亦於夢時代3樓現場舉辦120周年生日慶特賣會，展售秋季開學必備與品牌經典商品，精選優質絲毯及小枕，提供幼兒園及小學學童舒適午休；經典超值床包組，帶給民眾透氣舒爽的睡眠。憑1929英國比得兔指定消費滿1,000元發票可享限量商品加價購，活動期間於特賣會場單日單筆消費滿8,000元再贈比得兔120周年紀念馬克杯，喜愛的民眾千萬別錯過了。

夢時代表示，這次特賣展售為期20天，除針對居家防疫、自煮、潔白靚牙、換季寢具等主題展售外，也有如bgreenRW1全身垂直律動機等新型機能性運動家具商品，整合運動醫學科技結合家具工藝，幫助全家人達到生活最佳體適能運動方式。夢時代也呼籲民眾主動積極配合全館各項防疫措施，包括落實量體溫、確實配戴口罩、保持社交距離及人流管制，館內亦提供酒精供消毒使用，共同遵守各項防疫規定。