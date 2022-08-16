新竹市議會國民黨團16日舉行「抄跑記者會」，指控民進黨市長參選人沈慧虹抄襲市議員陳慶齡曾提出的「敬老卡點數提高至1200點」提案當政見。（陳育賢攝）

陳慶齡（中）表示，早在今年6月6日就在議會提案，要求將敬老卡點數從從600點提高到1200點，但市府當初沒有動作，兩個月後居然原封不動變成民進黨市長參選人沈慧紅的政見。（陳育賢攝）

沈慧虹競選團隊發言人劉康彥（左）指出，政見是公共財，只要是對人民、建設有利的政策，都是好政策，所以歡迎大家一起提出。（王惠慧攝）

新竹市議會國民黨團16日舉行「抄跑記者會」，指控民進黨市長參選人沈慧虹抄襲市議員陳慶齡曾提出的「敬老卡點數提高至1200點」提案當政見；沈慧虹競選團隊則表示，政見是公共財，只要是對人民、建設有利的政策，都是好政策，所以歡迎大家一起提出。

新竹市議會國民黨團今天上午包括總召陳治雄、黨籍市長參選人林耕仁、議員陳慶齡、鍾淑英、張祖琰、蕭志潔、段孝芳、顏政德等共同舉行記者會。

陳慶齡表示，前市長林智堅執政近8年，國民黨團「不是沒做事，而是被擋著沒辦法做事」，許多政策建議，民進黨提出的可以，國民黨就不行。

如同他早在今年6月6日就在議會提案，要求將敬老卡點數從從600點提高到1200點，但市府當初沒有動作，兩個月後居然原封不動變成民進黨市長參選人沈慧紅的政見，他要求抄襲他提案的沈慧虹，將政見收回。

林耕仁則指出，陳慶齡6月在議會提案，希望調整敬老卡點數，從600提高到1200，想不到在8月7日，沈慧虹提出與陳慶齡一模一樣的政策內容。

他要質問前副市長沈慧虹，為何當初市府收到議員提案時，沒有評估執行？是否當時已經決定要將敬老卡升級的政策，當作是選舉時的競選內容？如果是，那麼就是將選舉的利益置於市民利益之上，如果不是，為何當初市府沒有依照議員的提案來執行？

林耕仁痛批沈慧虹提出「讓專業的來」果然成為口號，因為過去7年半在市府擔任副市長，完全無建樹，連棒球場、將軍村的標案工程，都是「零經驗」廠商負責，讓市政建設烏煙瘴氣、黑影幢幢。

現在為了接班林智堅，才想到要提出以前議員提案的政策，看來沈慧虹心中只有政黨、只有選舉，沒有市民、沒有城市、沒有新竹，非常離譜，新竹市民完全無法接受。

沈慧虹競選團隊發言人劉康彥指出，政見是公共財，只要是對人民有利，對城市的建設未來發展有益的政策，都是好的政策，所以歡迎大家一起提出，如果講抄襲或要求收回，都很荒謬，也沒有意義。

他指出，陳慶齡的提案從600點增加到1200點，這樣的想法跟沈慧虹競選團隊一致、目標也一致，連林耕仁也有提出使用範圍要擴大的政見，所以陳慶齡應該要肯定林的團隊一起推行這樣的政策才對，如果要批評抄襲，還要收回，就稍微不公道。

劉康彥也點出林耕仁過去在擔任議員時，曾舉行記者會強烈反對輕軌政策，甚至指輕軌是清清楚楚有鬼，錯誤的政策比貪汙更可怕，但如今的林耕仁，卻口口聲聲跟新竹縣長楊文科說要一起來推動大新竹的輕軌。

他說選舉是比政策，跟比城市的願景，樂見林耕仁在輕軌，交通政策上的轉變，只要是對人民有利、城市有益的，都是好的政策，也感謝林耕仁跟進民進黨長期對輕軌有同樣的立場跟態度。