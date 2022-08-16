台中市市長盧秀燕今日（16）早上宣布，台中捷運即將突破1000萬人次搭乘，她特別邀請市民共襄盛舉，一起來預估「千萬人次達成日」，此活動日期將從本月15日至31日；在千萬人次達成日後，抽出幸運得主30名，10名獲得儲值500元、20名獲得儲值200元的中捷Logo卡。

盧秀燕今日早上8時37分在臉書發文表示，台中捷運即將突破1000萬人次搭乘，她要邀請市民共襄盛舉，預估「千萬人次達成日」。

盧秀燕強調，台中捷運去年4月25日通車，今年8月2日突破900萬人次，即將達成千萬人次，這是台中人值得紀念的一刻，中捷公司將舉辦一系列慶祝活動，行銷捷運同時感謝忠實的旅客。首波活動，邀請預測大家千萬人次達成日。

盧秀燕指出，活動日期將從本月15日至31日，參加方式是在「台中捷運粉好康」FB社團（https://www.facebook.com/groups/taichungmrt.fans/permalink/455542393163006/）指定活動貼文下方留言，並tag2位好友一起預測千萬人次出現日期。活動獎項則是在千萬人次達成日後，會抽出幸運得主30名，10名獲得儲值500元、20名獲得儲值200元的中捷Logo卡。