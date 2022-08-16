成大台灣語文測驗中心主任蔣為文在臉書發文批有立委施壓要討考生成績。（摘自蔣為文臉書／曹婷婷台南傳真）

成大台灣語文測驗中心主任蔣為文15日晚間於臉書披露接到「X黨」立委施壓關說，為今年5月全民台語認證考試集體作弊20多名考生「要成績」，消息曝光後，教育部、警方都表達關切，蔣為文受訪不願說明哪位立委關說，強調一切依簡章公告考試規則依法處理，「就算總統來說，也不會改分數！」

今年9月起，國高中學生都必須修本土語言課程，一名參與該台語認證的考生表示，因授課教師須通過認證考試才有受訓資格，教育部台語認證考試時間為8月、10月放榜，成大5月底考試、˙7月放榜，時間比較有利於考生能趕在各校8月1日之前應聘，因此成大今年考試吸引3000多人報考，往年只有1000餘人，也因為攸關能否成為到校授課的台語老師，才會上演集體作弊。

蔣為文表示，該場考試結束後，即有考生向中心及教育部檢舉，教育部要求徹查，目前掌握20多名考生涉及作弊，但當中有人承認，有人仍硬拗，還找來立委施壓要成績，但他強調，台灣語文測驗中心絕不會妥協，會視掌握證據，依簡章公告考試規則依法辦理。

他說，懲處最輕的是單科0分，最重是4科零分且5年內不得再報考，除持續調查涉及作弊的考生，同時也將對主嫌郭姓補習業者依違反著作權法提告。至於外界最關切的「立委施壓關說」，蔣為文不願說明是誰，僅表示，「該說的時候就會說明，目前也已經在處理溝通中了。」

人在新竹開會的成大副校長李俊璋中午就此事透過線上會議簡短說明，他表示，台灣語文測驗中心是隸屬成大產創總中心之下的非編制中心，是一個自主經營的單位，產創總中心主要在於協助行政、人事及中心業績評鑑，並無涉入所屬中心内部的經營和管理。

他指出，這次事件起因5月28日舉行2022年春季全民台語認證測驗，傳出20多名學生違反試場規則，台灣語文測驗中心試務委員會已依照證據調查作弊屬實並陸續對違規考生做出懲處決議，對於主導作弊的郭姓主嫌已多次要求出面說明，但對方都沒現身，試務委員會也寄出存證信函，也將對他提告。