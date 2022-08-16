國民黨台北市長參選人蔣萬安（右一）在信維大樓主委廖廣志（右三）帶領下查看信維大樓居住環境。（陳薏云攝）

蔣萬安16日前往大安區信維大樓拜會管委會，談公辦都更，圖為信維大樓二樓住家，物品堆積在走廊，夾窄空間，住戶沒有生活品質。（陳俊吉攝）

蔣萬安（左一）16日前往大安區信維大樓拜會管委會，談公辦都更，並與管委會巡視樓層老舊擁擠情形。（陳俊吉攝）

萬安16日前往大安區信維大樓拜會管委會，談公辦都更，圖為信維大樓二樓住家，物品堆積在走廊，夾窄空間，住戶沒有生活品質。（陳俊吉攝）

萬安16日前往大安區信維大樓拜會管委會，談公辦都更，圖為信維大樓二樓住家，物品堆積在走廊，夾窄空間，住戶沒有生活品質。（陳俊吉攝）

台北市大安區信維大樓50年屋齡卻都更卡關，台北市副市長黃珊珊多次前往關心成功綁樁，不過國民黨市長參選人蔣萬安直搗敵營，月前即派員前往信維大樓密訪並安排訪視，蔣萬安今前往並端出公辦都更政策牛肉，提出三角策略「早進場、擴量能、增彈性」，希望降低政府介入的都市更新意願90％門檻，加速公辦都更。

信維大樓住戶為感謝台北市副市長黃珊珊協助，7月底共同集資掛設帆布廣告祝黃珊珊「更上一層樓」，原信維大樓住戶多為藍營支持者，蔣萬安陣營驚覺不妙，上月底派員前往信維大樓關心，了解住戶需求，並敲定今日前往訪視，蔣萬安到場後獲得主委廖廣志熱烈歡迎，並獻上鮮花水果。

蔣萬安也在現場端出未來都更相關政策牛肉，強調將以三角策略「早進場、擴量能、增彈性」為主，早進場是希望未來降低所有權人都更意願的門檻，讓政府及早進場，協助辦理公辦都更，講強調，現行門檻要90％，政府才能進場，所以主張降低門檻，讓政府即早介入。

另擴量能則是增加預算補充公辦都更相關人力， 希望能夠擴張服務量能；增彈性，則希望未來針對有公共安全疑慮，以及過去有特殊歷史背景的整宅，透過專案方式檢討基準容積率，整體提升民眾參與意願。

這也是蔣萬安繼青銀換居、交通政策後，再提出的最新政策，蔣萬安雖否認拔樁，不過在立委林奕華、廖廣志陪同下，逐戶拜訪並了解信維大樓的環境問題，過程中也有不少長者前來與蔣萬安合照，並喊支持。

廖廣志表示，信維大樓的住戶大部分長者都是藍營支持者，不過現在有第二代進來，加上居民感受到黃珊珊的誠意，以及黃的媽媽個性讓人感受很親民，因此大家集資掛上支持看板，不過廖也強調，無論是誰選上市長，都更是需要推動的。廖廣志也笑稱現在就剩民進黨市長參選人陳時中還沒來，希望他也能多關心北市都更議題。